Головному кораблю проекта 667Б исполнилось 50 лет

27 декабря, исполнилось 50 лет со дня передачи Военно-морскому флоту страны атомной подводной лодки К-279 проекта 667Б – головного корабля проекта. Он был построен на Севмаше (входит в ОСК) в цехе №50.

Атомная подводная лодка К-279 закладывалась как крейсерская ПЛ с баллистическими ракетами. Она впервые коснулась воды в 1971 году. 27 декабря 1972 года был подписан приемный акт. За испытания АПЛ впервые в истории подводного флота командиру действующего корабля было присвоено звание контр-адмирала и вручен орден Ленина.

АПЛ К-279 вошла в состав Северного флота. Она участвовала в испытаниях комплекса Д-9, осуществила 6 экспериментальных пусков ракет Р-29. В 1982 году экипаж АПЛ выступил инициатором соцсоревнования в Военно-морском флоте под девизом «Мирному труду советского народа – надежную защиту». 10 ноября того же года атомная подлодка была занесена на Доску почета передовых частей и кораблей Министерства обороны СССР.

В 1983 году АПЛ К-279 была выведена в Белое море для несения подледной службы в течение всей зимы. В непростых ледовых условиях под водой члены экипажа провели 164 суток до начала таяния льдов.

АПЛ находилась в составе Военно-морского флота до 1992 года. Экипаж атомохода был удостоен вымпела Министерства обороны СССР за мужество и воинскую доблесть при выполнении заданий правительства.

Проект 667Б является модификацией хорошо зарекомендовавшей себя серии АПЛ проекта 667А. Проект был разработан в соответствии с планом военного кораблестроения на 1969-1980 гг., который предусматривал создание устойчивой стратегической ракетно-ядерной подводной системы с оружием большой дальности. Боевая служба кораблей проекта 667Б проходила в составе Северного и Тихоокеанского флотов. В связи с увеличенной дальностью полета ракет, зоны боевого патрулирования кораблей находились на относительно небольшом удалении от своих баз и были достаточно защищены силами флотов, а переход из пункта базирования в район несения службы занимал не более 2-3 суток. Всего на Севмаше по проекту 667Б построено десять подводных лодок.

Фильм о кораблях проекта 667А и его модификаций можно посмотреть здесь.

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