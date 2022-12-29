Переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве

Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве.

Министры обороны России, Сирии и Турции провели переговоры в Москве

МОСКВА, 28 декабря/ Радио Sputnik. Министры обороны России, Сирии и Турции провели переговоры в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать восьмого декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", – сказали в ведомстве.

Там добавили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом".

Газета Hürriyet пишет, что переговоры стали первыми официальными контактами представителей Анкары и Дамаска за последние 11 лет.

Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил начала наземной фазы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили вопрос создания зоны безопасности возле турецкой границы.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.