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РИА Новости

Переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве

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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Министры обороны России, Сирии и Турции провели переговоры в Москве

МОСКВА, 28 декабря/ Радио Sputnik. Министры обороны России, Сирии и Турции провели переговоры в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать восьмого декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", – сказали в ведомстве.

Там добавили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом".

Газета Hürriyet пишет, что переговоры стали первыми официальными контактами представителей Анкары и Дамаска за последние 11 лет.

Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил начала наземной фазы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили вопрос создания зоны безопасности возле турецкой границы.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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