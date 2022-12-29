Переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве

Министры обороны России, Сирии и Турции провели переговоры в Москве
МОСКВА, 28 декабря/ Радио Sputnik. Министры обороны России, Сирии и Турции провели переговоры в Москве, сообщили в Минобороны РФ.
Там добавили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом".
Газета Hürriyet пишет, что переговоры стали первыми официальными контактами представителей Анкары и Дамаска за последние 11 лет.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил начала наземной фазы.
Ранее радио Sputnik сообщало, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили вопрос создания зоны безопасности возле турецкой границы.
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