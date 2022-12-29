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Военное обозрение

Украинский министр анонсировал разработку беспилотников, способных сбивать дроны-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил о планах по разработке новых беспилотников класса "воздух-воздух", которые якобы будут способны сбивать используемые Россией дроны-камикадзе.

В интервью американскому информационному агентству Associated Press, Федоров пообещал, что уже в феврале-марте следующего года произойдут кардинальные перемены в ситуации с беспилотниками и это будет "следующим шагом в развитии технологий".

По словам украинского министра, новейшие беспилотники будут способны поражать воздушные цели на расстоянии от 3 до 10 километров. Также, по прогнозу Федорова, Украина планирует производить большое количество операций, связанных с ударными беспилотниками.

Глава Минцифры Украины сообщил, что Киев уже закупил более 1400 разведывательных БПЛА, и теперь стремится обеспечить свою армию ударными дронами, как взрывающимися беспилотниками-камикадзе, так и дронами, способными преодолеть расстояние от трех до десяти километров и поразить цель.

Федоров также пообещал увеличить количество операций с применением ударных дронов, однако не уточнил детали. Но уже сейчас украинские военные активно используют БПЛА для диверсионных атак против российских объектов.

По информации американских СМИ, власти США помогают ВСУ отслеживать места запуска российских беспилотников-камикадзе, что впоследствии способствует увеличению шансов их уничтожить в воздухе средствами ПВО до того, как они достигнут цели.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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