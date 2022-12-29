Комсомольский-на-Амуре авиазавод нарастит выпуск истребителей Су-57

Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России.

Чемезов: Комсомольский-на-Амуре авиационный завод нарастит выпуск истребителей Су-57

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод будет модернизирован, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ранее в ОАК сообщили, что КнААЗ изготовил и передал Минобороны России партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 по программе поставок текущего года.

"Сейчас на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин", — приводит пресс-служба Минпромторга РФ слова Чемезова.

Уточняется, что на дальневосточном заводе ведется модернизация производства, расширение производственных мощностей, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, привлекается дополнительно производственный персонал, а также создана современная поточная линия окончательной сборки.

"Системные решения, принятые на государственном уровне по поддержке модернизации предприятия, позволили своевременно развернуть серийное производство самолетов пятого поколения. Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал. Работает современная поточная линия окончательной сборки", - приводит пресс-служба слова вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

К концу 2024 года ВКС должны получить 22 Су-57, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Сообщалось, что серийные поставки начнутся в 2022 году.