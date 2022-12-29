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ТАСС

Медкомиссия выдала Белоруссии рекомендации о годности кандидаток в космонавты к подготовке

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Марина Василевская и Виктория Фидрус
Марина Василевская и Виктория Фидрус.
Источник изображения: belavia.by

Белорусская сторона в начале 2023 года должна будет выбрать основную и дублирующую кандидаток, которые продолжат в России подготовку к полету в космос

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Медицинская комиссия направила белорусской стороне рекомендации о годности шести претенденток от республики к дальнейшей подготовке к полету. Об этом сообщили журналистам в среду в Роскосмосе.

Там уточнили, что заседание главной медицинской комиссии прошло ранее в этот день в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). "На нем были обсуждены результаты прошедшего в ЦПК медицинского обследования шести кандидаток из Республики Беларусь и выданы рекомендации об их годности к дальнейшей подготовке к полету на российском космическом корабле "Союз МС", - отметили в госкорпорации.

В начале следующего года белорусская сторона должна будет выбрать основную и дублирующую кандидаток, которые продолжат в России подготовку к полету в космос.

"Кроме того, комиссия признала космонавта Роскосмоса Андрея Федяева годным к полету на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-6), запуск которого запланирован в феврале 2023 года в рамках соглашения между Роскосмосом и NASA о перекрестных полетах на станцию", - добавили в Роскосмосе.

Согласно информации БелТА, в числе претенденток на полет в космос от Белоруссии бортпроводники авиакомпании "Белавиа" Марина Василевская и Виктория Фидрус, государственный судебный эксперт из Брестской области Дарья Михнюк, акушер-гинеколог из Барановичей Ольга Герасимова, детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии Анастасия Ленкова и младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Ольга Мастицкая. 

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Медицина
Союз ПКК
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