Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-57

87
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны России получило новую партию серийных истребителей пятого поколения Су-57, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года", - сообщили в пресс-службе.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что на заводе-изготовителе Су-57 "расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал".

"Сейчас на КнААЗ им. Ю.А.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин", - добавил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого привели в пресс-службе правительства.

В свою очередь гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что программа по производству истребителей Су-57 и Су-35 для российских военных в этом году полностью выполнена.

"Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолеты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве", - привели в пресс-службе слова Слюсаря.

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей.

В конце 2020 года в состав ВКС РФ был принят первый серийный Су-57. По словам президента РФ Владимира Путина, к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
15.11.2021
Истребители Checkmate начнут собирать в Комсомольске-на-Амуре
19.10.2021
ОАК планирует показать новый истребитель Checkmate на зарубежных авиасалонах
29.07.2021
Новый истребитель Checkmate будут собирать на Дальнем Востоке
01.04.2019
Документы о разрешении экспорта Су-57 почти согласованы - источник
29.03.2019
Россия может впервые представить экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57 на авиашоу в Дубае
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 01:32
  • 40534
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии