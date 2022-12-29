Украинский конфликт затянется на несколько лет

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

Yeni Çağ: США затягивают украинский кризис на несколько лет

Вашингтон использует Киев как средство борьбы с Москвой, пишет Yeni Çağ. Затягивание конфликта трансформирует его в полномасштабную конфронтацию Запада и России, которая продлится несколько лет. И ни Путин, ни Зеленский, ни Байден не готовы отступить.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Военный конфликт продолжается уже десять месяцев.

Истинная цель США

США не хотят, чтобы этот конфликт закончился. Цель — ослабить Россию в военном и экономическом отношениях. Таким образом Россия станет страной, не представляющей угрозы США и НАТО с военной точки зрения. Москву окружают поясом, протягивающимся до Крита в Средиземном море. Потеряв Украину, Россия будет зажата в границах своей географии.

США для реализации этой цели определили Украину как инструмент противостояния. Благодаря украинскому конфликту Америка бьет рекорды по продажам оружия. Они нарастили военное присутствие в странах Восточной Европы, окружающих Россию. Продажи оружия в эти государства значительно возросли. Германия и Япония вооружаются на рекордно высоком уровне, причем большую часть вооружений и техники они приобретают у США. Швеция и Финляндия становятся членами НАТО, о чем до 2022 года не могло идти и речи. Оставалось одно препятствие — одобрение Турции. С точки зрения национальных интересов Турция должна была выдвинуть в качестве условия прекращение поддержки террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) / Партия "Демократический союз" (PYD) со стороны США и предоставление истребителей F-35 и F-16 Турции. Это был исторический козырь. Однако эта стратегическая карта была низведена до уровня Швеции и Финляндии.

Визит Зеленского в США

Президент Украины, пока в его стране шли боевые действия, посетил США 21 декабря 2022 года. Разумеется, этот визит — решение Вашингтона, а не Зеленского. Ему дали выступить в конгрессе США. Даже аплодировали... Что бы США ни сделали для Зеленского, этого будет мало. Украину принесли в жертву. США не хотят соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Америка приняла Зеленского в Белом доме, в конгрессе и подкрепила уверенность в том, что военный конфликт продолжится. При этом США не волнуют такие последствия, как гибель тысяч людей, крах инфраструктуры Украины, миллионы беженцев, вынужденных покинуть свои дома, превращение некоторых городов в руины. Поэтому Украину использовали как инструмент для достижения своих целей, и были посеяны семена кризиса, который будет продолжаться много лет.

По официальным данным, из Украины в страны Европы мигрировало около восьми миллионов человек. Количество людей, ставших внутренними переселенцами в стране, достигло 11 миллионов. В 2021 году население Украины составляло 43 миллиона человек. Около половины населения покинули свои дома.

Трансформация конфликта

Военный конфликт, в котором участвуют иностранные боевики, частные военные компании и наемники, будет длиться долгие годы. С Украиной будет то же самое, что с Ираком после 1990 года и Сирией после 2011 года.

О своем визите в США Зеленский сделал следующее заявление: "Возвращаемся из Вашингтона с хорошими результатами. Вопрос Patriot для Украины решен. Будет и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности — о них чуть позже".

Что подразумевается под "другими договоренностями" и почему о них расскажут позже? Возможные переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной состоятся только с одобрения США? Или военный конфликт перекинется на российскую территорию? Или поддержка киевского режима продолжится? Очевидная истина заключается в том, что вооруженный конфликт не прекратится до тех пор, пока этого не захотят США, и растянется на многие годы. Для продолжения украинского кризиса США должны нарастить военный потенциал Украины. Поэтому военная помощь не заставляет себя ждать.

Россия тоже не сидит сложа руки. Россия желает заставить Украину воевать на два фронта, организовав новую линию соприкосновения через Белоруссию.

Будет ли использовано ядерное оружие?

В статье, опубликованной в "Российской газете" 16 декабря 2022 года, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что ядерный арсенал его страны является единственным фактором, мешающим западным странам начать войну против России.

"Угроза ядерной войны нарастает", — заявил президент России Владимир Путин 7 декабря 2022 года.

Но применит ли Путин ядерное оружие? Россия может сделать это при следующих четырех условиях:

— использование ядерного оружия / оружия массового поражения против России;

— совершение нападения на стратегические объекты России;

— применение баллистических ракет против России;

— посягательство на территориальную целостность России.

Гитлер и Сталин говорили: "Кто правит Евразией, тот правит миром". "Без Украины Россия не может быть империей в Евразии", — отмечал известный американский политолог Збигнев Бжезинский (Zbigniew Brzezinsky). Сэмюэль Хантингтон (Samuel Huntington) в книге "Столкновение цивилизаций" утверждает, что Украина является зоной конфликта между европейской и российской цивилизациями.

В этой связи со всей очевидностью обнаружился тот факт, что Украина была принесена в жертву, военный конфликт превратился в войну между Россией и Западом и эта конфронтация будет продолжаться еще долгие годы...

Автор: Наим Бабюроглу (Naim Babüroğlu)