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РИА Новости

Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей военной операции на Украине

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет - четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Министр подчеркнул, что "еще одна важнейшая цель специальной военной операции - недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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