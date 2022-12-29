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ТАСС

Лавров заявил, что "удушение" русского народа на Украине было настоящей агрессией

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Глава МИД РФ напомнил о целях СВО и подчеркнул, что Москва намерена обеспечить их выполнение

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Русский народ и русскоговорящее население на Украине подвергались "удушению" со стороны киевского режима, что являлось настоящей агрессией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которого был показан в среду в эфире Первого канала.

"Сейчас говорят, что Запад и не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России. Но удушение русского, русскоговорящего населения Украины, я считаю, это настоящая агрессия", - заметил он.

Лавров напомнил о целях специальной военной операции и подчеркнул, что Москва намерена обеспечить их выполнение. "Наш абсолютный приоритет - это четыре новых региона Российской Федерации, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие-долгие годы", - добавил он.

Глава МИД указал, что еще одной важной задачей является "недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз" безопасности России. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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