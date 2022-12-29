ОАК поставила Минобороны партию Су-57

ОАК передала Минобороны партию серийных истребителей пятого поколения Су-57
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Минобороны РФ партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству не только Су-57, но и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС.
"Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолёты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве", - сказал Слюсарь.
Су-57 - многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителя, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России
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