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ЦАМТО

На ОИС "Евгений Горигледжан" завершились ходовые испытания

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«Евгений Горигледжан»
«Евгений Горигледжан».
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 28 декабря. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "ОСК") завершил заводские ходовые испытания океанографического исследовательского судна "Евгений Горигледжан".

В ходе испытаний на судне проверили работу всех систем и оборудования. По итогам проверок подписаны все ходовые удостоверения. Руководство завода уведомило заказчика о готовности к проведению государственных испытаний.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ "Рубин" (входит в АО "ОСК") Евгения Алексеевича Горигледжана. Проект ОИС разработан в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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