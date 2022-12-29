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ТАСС

Потребность омского ОПК в кадрах вырастет в 2023 году почти на 70%

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"Омский завод транспортного машиностроения"
"Омский завод транспортного машиностроения".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Регион в состоянии обеспечить омские предприятия специалистами

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Омской области в кадрах вырастет в 2023 году почти на 70%, до 4 тыс. работников, на фоне роста объемов производства. Об этом сообщил  журналистам министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

Омск - один из крупнейших оборонно-промышленных центров России. Здесь расположены такие предприятия, как производственное объединение "Полет", завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш), Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, федеральный научно-производственный центр "Прогресс" и другие организации.

"Сегодня для нас это наиболее актуальный вопрос. Только с сентября предприятия ОПК приняли на работу 2 440 человек - это потребность этого года. У многих предприятий объемы [производства] выросли в разы, в планах на следующий год еще порядка 4 тыс. человек", - сказал Посаженников.

В пресс-службе Минпрома ТАСС пояснили, что до лета этого года такой проблемы с кадрами в оборонно-промышленном комплексе Омской области не было, поэтому статистика до сентября 2022 года не велась.

Министр подчеркнул, что регион в состоянии обеспечить омские предприятия специалистами. "Мы эту задачу решаем совместно с коллегами из Минтруда и Минобразования. За каждым предприятием закреплен в службе занятости отдельный менеджер, также с коллегами из Минобразования мы разрабатываем ускоренные программы подготовки именно кадров рабочих специальностей", - пояснил глава омского Минпрома.

Так, с 2023 года на базе Омского авиационного колледжа им. Жуковского начнется реализация программы "Профессионалитет", по которой будет вестись подготовка специалистов в сфере промышленности. "Пять омских предприятий стали индустриальными партнерами программы, они в общей сложности вложили около 60% средств от общего объема финансирования, эти средства будут направлены в том числе на приобретение современного оборудования, - рассказал Посаженников. - Понятно, что в первую очередь программа будет направлена на подготовку кадров для этих предприятий". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Омсктрансмаш
ОПК АО
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