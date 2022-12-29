SpaceX вывела в космос еще 54 мини-спутника для Starlink

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась ранее для 10 других запусков

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками для своей орбитальной интернет-сети Starlink.

"Этот запуск стал 60-м для SpaceX в этом году. Еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с израильским спутником для съемки земной поверхности состоится на этой неделе с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния)", - говорится на сайте компании.

Семидесятиметровый двухступенчатый носитель с бортовым номером B1062 стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 04:34 по местному времени (12:34 мск). Его первая ступень использовалась ранее для 10 других запусков. Ожидается, что примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане у побережья Флориды. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

SpaceX заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Компания уже вывела в космос с мая 2019 года, осуществив 60 запусков Falcon 9, 3 612 мини-спутников, 3 200 из них находятся в рабочем состоянии. SpaceX планирует разместить на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников, что, по оценкам самой компании, обойдется в 10 млрд долларов. В настоящее время сеть доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии.