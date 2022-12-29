Saab поставит дополнительные ПТРК NLAW ВС Швеции

ЦАМТО, 28 декабря. Компания Saab объявила о получении от Агентства по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) заказа на поставку новых легких противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Заказ размещен в соответствии с условиями рамочного соглашения между FMV и Saab. Стоимость заказа составляет около 900 млн. швед. крон. Поставки комплексов запланированы на 2024-2026 гг.

ПТРК, который в Швеции носит наименование Robot 57, предназначен для поражения современной бронетанковой техники, небронированных машин, укрепленных сооружений и низколетящих вертолетов противника. Первый контракт стоимостью 500 млн. швед. крон (65 млн. долл.) на поставку ПТРК для ВС Швеции FMV заключило с компаний Saab Dynamics AB в декабре 2005 года. На вооружение ВС Швеции NLAW был принят в 2007 году.

ВС Великобритании недавно также заключили в соответствии с условиями рамочного соглашения между FMV и Saab контракт на поставку крупной партии NLAW.

Комплекс NLAW, использующий боеприпасы класса "выстрелил-и-забыл", переносится и применяется одним военнослужащим. Масса ПТРК – 12,5 кг, длина ПУ – 1016 мм, калибр ракеты – 115 мм, калибр головной части – 150 мм. Заявленная эффективная дальность поражения стационарной цели – от 20 до 800 м, движущейся – до 600 м, бронепробиваемость – 500 мм. В зависимости от выбранного режима поражение осуществляется как во фронтальную проекцию, так и в слабозащищенную верхнюю.

Комплексы NLAW активно применяются ВС Украины по бронетехнике ВС РФ.