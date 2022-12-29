Сторожевой корабль "Неустрашимый" завершил после модернизации испытания на Балтике

Как сообщили в пресс-службе ПСЗ "Янтарь", судно готовят к передаче Балтфлоту ВМФ России

КАЛИНИНГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота "Неустрашимый" завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде, сообщила пресс-служба судоверфи в среду в своем Telegram-канале.

"Специалисты ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) завершили ходовые приемо-сдаточные испытания сторожевого корабля проекта 11540 "Неустрашимый" после окончания планового ремонта и модернизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе испытаний на корабле проверена работоспособность средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств борьбы за живучесть, средств радиационной химической и биологической защиты, комплексов связи.

"В целях проверки готовности корабля к отражению средств воздушного нападения противника СКР "Неустрашимый" выполнил стрельбы зенитно-ракетным комплексом", - сказали в пресс-службе.

После проведенных мероприятий корабль готовится к передаче Балтийскому флоту ВМФ РФ.

СКР "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540, построен на ПСЗ "Янтарь" в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота.