Южная Корея планирует наращивать оборонные расходы, развивать системы ПРО

Гонконг. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи в 2023-2027 годы намерены увеличивать расходы на оборону, укреплять противовоздушную оборону для противодействия угрозам со стороны КНДР, сообщает в среду "Рёнхап" со ссылкой на план Минобороны.

"Согласно обнародованному в среду документу Минобороны, Южная Корея в следующие пять лет нарастит расходы на оборону - в среднем на 6,8% за год, сосредоточившись на приобретении мощнейшего потенциала для противодействия растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи", - отмечает издание.

Оборонное ведомство хотело бы потратить в 2023 - 2027 годы порядка $261 млрд, причем треть этой суммы пошла бы на усиление военного потенциала страны. Годовой оборонный бюджет должен вырасти примерно с $43 млрд в этом году до $59,9 млрд в 2027 году. Однако эти планы должны получить одобрение южнокорейского парламента.

Для противодействия угрозам от КНДР в Минобороны рассчитывают на силы сдерживания в составе трех компонентов: на возможность парализовать северокорейское руководство в случае конфликта, способность наносить превентивные удары по противнику, а также на противовоздушную и противоракетную оборону. Также в рамках этой схемы Сеул хочет получить дополнительные "самолеты-невидимки", ракеты класса "земля-земля" для уничтожения вражеских целей, спрятанных под землей, и подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами.

С целью усовершенствовать ПРО Южная Корея хочет разместить системы раннего обнаружения баллистических ракет и дополнительные радары на эсминцы, оснащенные системой противоракетной обороны Aegis. Минобороны развернет зенитные ракеты Cheongung II, комплексы противоракетной обороны L-SAM, а к 2026 году ведомство хотело бы получить ключевые технологии для создания комплексов LAMD, предназначенных для борьбы с низколетящими ракетами.

Военные также будут развивать средства борьбы с беспилотниками, включая лазерное оружие, надеются запустить новые разведывательные спутники и осваивать боевые системы с использованием технологий искусственного интеллекта.