Конгресс США: Пройдя кибернетическую подготовку, американские военнослужащие увольняются из армии

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Пройдя кибернетическую подготовку, американские военные вскоре увольняются из армии. То происходит из-за того, что Вооруженные силы США зачастую проигрывают частному секторы в конкурентной борьбе за набор и удержание персонала, обладающего критическими навыками работы в киберпространстве.

Об этом говорится в отчете Управления по подотчетности правительства (GAO), находящемся в подчинении американскому конгрессу.

Похоже, частные компании более эффективно привлекают таланты при помощи высокой оплаты труда и карьерных перспектив, чем это делает оборонное ведомство. При этом зачастую люди, прошедшие специальную кибернетическую подготовку и став квалифицированными специалистами, тут же начинают применять полученные знания и навыки на «гражданке». И это происходит быстрее, чем Пентагон успевает компенсировать свои расходы на их обучение.

Особую тревогу управление, представляющее конгресс США, выражает по поводу увольнения из армии военнослужащих, которые приобрели во время службы набор навыков, касающихся сетевой разведки и анализа сильных сторон и уязвимостей противника.

Многие эксперты из США отмечают, что американские Вооруженные силы в целом испытывают серьезный недобор в своих рядах. Также наблюдается снижение качества боевой подготовки военнослужащих.