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РИА Новости

Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени

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Белорусские военные
Белорусские военные.
Источник изображения: © Sputnik / Александр Жибуль

Минская комендатура проверяет готовность по переводу военнослужащих на военное время

МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время, сообщила в среду пресс-служба минобороны Белоруссии.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.

Поясняется, что "основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".

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Страны
Белоруссия
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