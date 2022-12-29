Военкор «Известий» показал работу бойцов ВС РФ против дронов ВСУ

Военкор «Известий» Трушнин показал, как бойцы ВС РФ сбивают дроны-разведчики ВСУ

Военкор «Известий» Валентин Трушнин в среду, 28 декабря, показал работу бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ), а именно как российские военные сбивают дроны-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы находимся на позициях ПВО. Это ЗРК «Оса». На счету дивизиона более 300 сбитых воздушных целей. Это беспилотники, как ударные, так и разведывательные, самолеты и несколько вертолетов», — констатировал Трушнин.

«Осой» управляет команда, одномоментно несколько операторов наводят ракеты на цель. Во время захвата цели экипаж «засвечивает» себя.

Трушнин рассказал о переносном зенитно-ракетном комплексе «Игла». Его используют при появлении украинских самолетов или вертолетов.

«Буквально недавно мы выдвинулись группой. Увидели вражеские вертолеты, произвели пуск, вертолет ушел за горизонт, и был подрыв», — пояснил командир группы прикрытия с позывным Марсель.

Прямо во время съемок неподалеку от местонахождения военкора был замечен квадрокоптер противника.

«Обнаружили дрон, зафиксировали, у него пропадает связь, посмотрели, куда он будет улетать: в сторону <ВСУ>, значит <украинский>, никакие подразделения свои дроны не запускали», — подчеркнул боец с позывным Кент.

Противостояние продолжается около 15 минут, после этого дрон резко идет на снижение и исчезает из поля зрения — рухнул на нейтральной территории.

20 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на Кинбурнской косе — стратегически важной части Николаевской области. Киевское командование регулярно сообщает о том, что коса находится под контролем военных Украины, при этом бойцы казачьей бригады «Дон» держат оборону участка протяженностью 40 км.

Местные жители были эвакуированы из-за атак со стороны ВСУ, почти все покинули территорию. Тимашеву удалось пообщаться с мужчиной, который всё же отказался оставлять свой дом. Местный житель рассказал, что продукты в село регулярно доставляют российские военные. По его словам, всего хватает. Несмотря на то что дети давно покинули родной дом, сам пенсионер об отъезде и не думает. Признается: неожиданных прилетов со стороны позиций ВСУ не боится.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Днями ранее ситуация в ЛНР и ДНР значительно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве.

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