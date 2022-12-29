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ЦАМТО

Балтийский флот обеспечивает государственные испытания ледокола "Евпатий Коловрат"

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Ледокол "Евпатий Коловрат"
Ледокол "Евпатий Коловрат".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 28 декабря. Силы Балтийского флота (БФ) обеспечивают проведение начавшегося этапа госиспытаний дизель-электрического ледокола "Евпатий Коловрат" проекта 21180М, построенного в интересах Минобороны России.

В настоящее время ледокол находится в Балтийское море.

В ходе государственных испытаний будут проверены все характеристики и системы ледокола, работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.

В морских полигонах Балтики регулярно проводятся испытания новой техники для ВМФ России, а также для флотов иностранных государств. В обеспечение этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация БФ.

Справочно:

Ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Полное водоизмещение ледокола проекта 21180М составляет 4080 т, длина корпуса – 82 м, ширина – 19 м, осадка – 4,6 м, скорость – до 14 узлов, дальность хода – 7600 миль, автономность – 30 суток экипаж – 28 человек. Ледокол может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью 2 узла, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21180
21180М
БФ
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