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В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск

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Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков
Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСC

ЦАМТО, 28 декабря. В Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова 27 декабря состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.

В мероприятии приняли участие представители командования военных округов, начальники вузов и учебных центров, офицеры и ветераны Главного командования Сухопутных войск.

В рамках мероприятия для участников Военного совета была развернута вставочная экспозиция, посвященная современным вариантам боевой экипировки военнослужащих Сухопутных войск и образцам стрелкового вооружения.

Заседание Военного совета традиционно началось с прослушивания Гимна Сухопутных войск, после чего с докладом выступил начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Ким, который подвел итоги деятельности в 2022 году и довел задачи на 2023 год.

С подробным анализом и результатами боевой подготовки Сухопутных войск выступил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.

Кроме того, на Военном совете были затронуты вопросы миротворческой деятельности, строительства и расквартирования войск, состояния вооружения и военной техники Сухопутных войск, развития системы военного образования.

В заключении главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел церемонию награждения государственными и ведомственными наградами личного состава, кубками и вымпелами командиров лучших соединений и воинских частей Сухопутных войск по итогам 2022 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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