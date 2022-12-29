Израильская компания Elbit Systems начала поставку лёгких танков Sabrah собственной разработки армии Филиппин

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Филиппины стали первой страной-оператором легких танков Sabrah израильского производства, реализация заключенного в 2021 году контракта на поставку новой бронетехники началась. О поставке первого танка сообщило Министерство обороны страны.

Израильская компания Elbit Systems начала поставки Филиппинам легких танков Sabrah (не путать с турецким танком Sabra на базе М60) собственной разработки. Филиппинские военные получили первый танк из 20 заказанных, его доставили в страну в начале этого месяца, а 19 декабря продемонстрировали во время торжественной церемонии, посвященной 87-й годовщине образования вооруженных сил Филиппин.

Как сообщается, легкий танк Sabrah войдет в состав 1-го танкового батальона бронетанковой дивизии "Памбато". Остальные 19 машин прибудут в страну в начале 2023 года. В настоящее время первый танк проходит необходимые испытания.

Израильская компания Elbit Systems разработала легкий танк Sabrah, причем в двух вариантах - гусеничном и колесном. Классический вариант размещен на гусеничной платформы ASCOD испанского производства, в качестве колесной базы применяется чешской шасси Pandur II 8X8. Масса машины в обоих вариантах 30 тонн, башня оснащена 105-мм орудием, оборудование израильское, включает в себя прицелы, СУО, систему управления боем, средства связи и т.д.

В начале 2021 года компания сообщила, что ей удалось подписать контракт на поставку легких танков Sabrah с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но какой именно, не сообщалось. Как оказалось, это были Филиппины, в последнее время заинтересовавшиеся легкими танками. В рамках контракта филиппинские военные получат 18 танков на гусеничном шасси, одну командирскую машину и одну БРЭМ. Кроме того, была информация о закупке и 10 колесных танков на шасси Pandur II 8X8, но официального подтверждения этого пока нет.

Стоит отметить, что ранее Филиппины подписали контракт с турками на поставку 18 "средних" танков Kaplan MT совместной разработки.