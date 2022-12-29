Войти
ЦАМТО

В Пакистане состоялась закладка киля ДЭПЛ класса "Хангор"

90
0
0
Источник изображения: Фото: Director General Public Relations - Navy

ЦАМТО, 28 декабря. Командование ВМС Пакистана сообщило о состоявшейся 21 декабря на предприятии пакистанской компании KSEW в Карачи церемонии закладки киля первой ДЭПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B") для пакистанского флота.

Одновременно на той же верфи началась резка стали для строительства следующей подводной лодки.

В мероприятии приняли участие командующий ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Амжад Хан Ниязи, представители китайской компании China Shipbuilding Offshore Company (CSOC), посольства Китая, Министерства оборонной промышленности и ВМС Пакистана, другие высокопоставленные лица.

В общей сложности соглашение между Пакистаном и Китаем предусматривает поставку пакистанскому флоту 8 подводных лодок серии, четыре из которых будут построены на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае, а остальные четыре – на верфи KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Пакистане.

Как заявлено, подводные лодки класса "Хангор" предназначены для выполнения различных задач и "позволят поражать цели на больших дальностях в условиях множественных угроз".

Как сообщал ЦАМТО, закупка подлодок была одобрена пакистанским правительством в апреле 2015 года. В июле 2015 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении контракта на поставку 8 подводных лодок для пакистанского флота, стоимость которых оценивается в 5 млрд. долл.

В августе 2016 года глава постоянного комитета Национального собрания Пакистана по обороне Шейх Рохал Асгхар впервые официально подтвердил, что Китай поставит ВМС Пакистана восемь подводных лодок для обеспечения обороны прибрежных районов. В соответствии с соглашением, четыре подлодки будут построены в Китае и поставлены ВМС Пакистана в 2022-2023 гг. Оставшиеся четыре субмарины должны быть построены в Пакистане на предприятии KSEW и переданы ВМС Пакистана к 2028 году.

Церемония резки первой стали для пятой подводной лодки класса "Хангор" и первой ДЭПЛ пакистанской постройки состоялась на предприятии KS&EW в Пакистане в декабре 2021 года. После завершения строительства подлодка получит наименование "Тасним".

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом ДЭПЛ класса "Тип-039A/041" "Юань". Согласно данным пакистанского оборонного блога Quwa, длина ДЭПЛ класса "Хангор" составит 76 м, водоизмещение – 2800 т. ВМС Пакистана не раскрывают информацию о ходовых характеристиках, силовой установке, оборудовании и системах вооружения, установленных на подводных лодках серии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Компании
KSEW
Похожие новости
13.12.2021
В Пакистане начато строительство первой подводной лодки
15.06.2020
В Пакистане начата постройка корвета по турецкому проекту MILGEM
11.11.2019
Новое пакистанское гидрографическое судно китайской постройки
01.04.2019
Китай усиливает рынок субмарин. С кем конкурирует российская подлодка "Амур"
19.10.2016
Китай подтвердил подписание контракта на продажу ВМС Пакистана 8 НАПЛ
20.08.2012
В Пакистане спущен на воду второй ракетный катер китайского проекта
21.12.2016
Azmat ББК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 01:32
  • 40534
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии