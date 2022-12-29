В Пакистане состоялась закладка киля ДЭПЛ класса "Хангор"

ЦАМТО, 28 декабря. Командование ВМС Пакистана сообщило о состоявшейся 21 декабря на предприятии пакистанской компании KSEW в Карачи церемонии закладки киля первой ДЭПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B") для пакистанского флота.

Одновременно на той же верфи началась резка стали для строительства следующей подводной лодки.

В мероприятии приняли участие командующий ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Амжад Хан Ниязи, представители китайской компании China Shipbuilding Offshore Company (CSOC), посольства Китая, Министерства оборонной промышленности и ВМС Пакистана, другие высокопоставленные лица.

В общей сложности соглашение между Пакистаном и Китаем предусматривает поставку пакистанскому флоту 8 подводных лодок серии, четыре из которых будут построены на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае, а остальные четыре – на верфи KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Пакистане.

Как заявлено, подводные лодки класса "Хангор" предназначены для выполнения различных задач и "позволят поражать цели на больших дальностях в условиях множественных угроз".

Как сообщал ЦАМТО, закупка подлодок была одобрена пакистанским правительством в апреле 2015 года. В июле 2015 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении контракта на поставку 8 подводных лодок для пакистанского флота, стоимость которых оценивается в 5 млрд. долл.

В августе 2016 года глава постоянного комитета Национального собрания Пакистана по обороне Шейх Рохал Асгхар впервые официально подтвердил, что Китай поставит ВМС Пакистана восемь подводных лодок для обеспечения обороны прибрежных районов. В соответствии с соглашением, четыре подлодки будут построены в Китае и поставлены ВМС Пакистана в 2022-2023 гг. Оставшиеся четыре субмарины должны быть построены в Пакистане на предприятии KSEW и переданы ВМС Пакистана к 2028 году.

Церемония резки первой стали для пятой подводной лодки класса "Хангор" и первой ДЭПЛ пакистанской постройки состоялась на предприятии KS&EW в Пакистане в декабре 2021 года. После завершения строительства подлодка получит наименование "Тасним".

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом ДЭПЛ класса "Тип-039A/041" "Юань". Согласно данным пакистанского оборонного блога Quwa, длина ДЭПЛ класса "Хангор" составит 76 м, водоизмещение – 2800 т. ВМС Пакистана не раскрывают информацию о ходовых характеристиках, силовой установке, оборудовании и системах вооружения, установленных на подводных лодках серии.