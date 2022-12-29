Армия США выпустила уведомление о поиске поставщиков АСУ артиллерией для ВС Украины

ЦАМТО, 28 декабря. Армия США ищет поставщиков систем тактических данных полевой артиллерии (IFATDS), предназначенных для автоматизированного управления ведением огня, для их поставок на Украину.

Как передает "РИА Новости", это следует из уведомления, размещенного на сайте госзакупок.

"Командование по контрактации армии США… выпускает уведомление о поиске поставщиков в рамках рыночного исследования по выявлению потенциальных заинтересованных поставщиков, доступных промышленных технологий и возможности соответствия требованиям иностранной продажи оружия", – говорится в уведомлении.

Согласно уведомлению, в рамках планируемого контракта американские военные намерены поставить на Украину программное обеспечение и компьютерное оборудование для 18 комплексов IFATDS, провести курс обучения по их использованию, а также предоставить услуги подрядчика по их установке и сервису.

Помимо Украины, системы IFATDS также планируется поставить в Латвию и на Тайвань, отмечает агентство.