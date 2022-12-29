МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам

МИД: российская IT-инфраструктура позволяет эффективно противостоять кибератакам

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"На сегодняшний день российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам. В 2022 году удалось успешно ликвидировать более 25 тысяч кибератак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на объектах критической инфраструктуры", - рассказал он.

По словам Сыромолотова, "наша киберустойчивость во многом стала результатом конкретных практических шагов, предпринятых российским руководством". Он напомнил, что "1 мая 2022 года президент Российской Федерации подписал Указ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации".

По его словам, "документ предусматривает целый комплекс мер по повышению уровня безопасности информационных ресурсов, в частности: постепенный отказ от использования средств информзащиты из недружественных стран; создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и так далее".