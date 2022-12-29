Войти
РИА Новости

МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам

90
0
0
Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

МИД: российская IT-инфраструктура позволяет эффективно противостоять кибератакам

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"На сегодняшний день российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам. В 2022 году удалось успешно ликвидировать более 25 тысяч кибератак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на объектах критической инфраструктуры", - рассказал он.

По словам Сыромолотова, "наша киберустойчивость во многом стала результатом конкретных практических шагов, предпринятых российским руководством". Он напомнил, что "1 мая 2022 года президент Российской Федерации подписал Указ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации".

По его словам, "документ предусматривает целый комплекс мер по повышению уровня безопасности информационных ресурсов, в частности: постепенный отказ от использования средств информзащиты из недружественных стран; создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и так далее".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
10.05.2019
Первая беспилотная война
13.12.2017
Военные новости: Пентагону не хватает футурологов
11.09.2017
Испанская компания вновь выбрала "Протон" для вывода на орбиту своего спутника
16.02.2017
Малазийский Боинг - почему выход осколков показывает направление входа
04.08.2016
Выставка «Военная связь – 2016» соберет ведущих производителей средств связи и АСУ
31.01.2013
Обратная сторона военной реформы
24.12.2008
Израиль называет безосновательными сообщения о поставках в Иран ракетных систем С-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 01:32
  • 40534
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии