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Известия.ru

В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka

Офицер НМ ЛНР Марочко: число женщин в рядах ВСУ увеличивается

В рядах армии Украины становится всё больше женщин, рассказал 28 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведку ЛНР.

«В зоне ответственности второго Армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Марочко отметил, что численность женщин растет в основном в тыловых районах близ линии соприкосновения.

«В частности, местное население Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули», — подчеркнул офицер НМ ЛНР.

В декабре 2021 года украинское минобороны выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных. Среди них — бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, сотрудники налоговой службы и прокуратуры, сельхозработницы и представительницы других профессий.

13 июля 2022 года отмечалось, что украинки, владеющие профессией и специальностью из утвержденного министерством обороны страны перечня, должны будут с 1 октября встать на учет в военкоматах. Среди этих профессий и специальностей — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, науки о Земле, география, физика и астрономия, пищевые технологии, обеспечение войск, вооружения и военной техники, общественное здоровье, промышленная фармация, санитария, стоматология, медицина, налогообложение, издательство, психология.

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Украина
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