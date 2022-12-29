В США идут проверки работы завода Pratt&Whitney после инцидента с истребителем F-35B в Техасе

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В американском командовании подтвердили директиву, которая касается запрета на эксплуатацию самолётов F-35B нескольких авиазвеньев в связи с инцидентом, который произошёл 15 декабря в Техасе. Тогда истребитель пятого поколения при попытке осуществления вертикальной посадки сначала завис над взлётно-посадочной полосой, потом приземлился на неё и, прокатившись несколько метров, «клюнул» носом. Несколько секунд самолёт кружило по аэродрому. В итоге, поняв, что стабилизировать машину не удаётся, лётчик катапультировался.

Из заявления командования:

Полёты F-35 на нескольких военных базах приостановлены как минимум до января. Связано это с выявленным повышенным риском.

К расследованию происшествия с самолётом в Техасе подключился объединённый программный офис F-35, специалисты которого анализируют ситуацию, чтобы представить технические обоснования возможностей дальнейшей безопасной эксплуатации самолётов с вертикальной посадкой.

Американское командование:

Все самолёты с наличием проблем технического плана должны быть идентифицированы. Мы это делаем совместно с разработчиками таких средств боевой авиации как F-35B.

Проверки коснулись и работы завода Pratt&Whitney, который производит двигатели для истребителей F-35 всех модификаций. Специалисты выясняют, с чем может быть связана потеря лётчиком управления самолётом. Ранее были расшифрованы бортовые самописцы, которые, как сообщается, показали на ряд технических неисправностей в случае с инцидентом в Техасе. Об их характере пока не сообщается.