Войти
Военное обозрение

В США идут проверки работы завода Pratt&Whitney после инцидента с истребителем F-35B в Техасе

100
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В американском командовании подтвердили директиву, которая касается запрета на эксплуатацию самолётов F-35B нескольких авиазвеньев в связи с инцидентом, который произошёл 15 декабря в Техасе. Тогда истребитель пятого поколения при попытке осуществления вертикальной посадки сначала завис над взлётно-посадочной полосой, потом приземлился на неё и, прокатившись несколько метров, «клюнул» носом. Несколько секунд самолёт кружило по аэродрому. В итоге, поняв, что стабилизировать машину не удаётся, лётчик катапультировался.

Из заявления командования:

Полёты F-35 на нескольких военных базах приостановлены как минимум до января. Связано это с выявленным повышенным риском.

К расследованию происшествия с самолётом в Техасе подключился объединённый программный офис F-35, специалисты которого анализируют ситуацию, чтобы представить технические обоснования возможностей дальнейшей безопасной эксплуатации самолётов с вертикальной посадкой.

Американское командование:

Все самолёты с наличием проблем технического плана должны быть идентифицированы. Мы это делаем совместно с разработчиками таких средств боевой авиации как F-35B.

Проверки коснулись и работы завода Pratt&Whitney, который производит двигатели для истребителей F-35 всех модификаций. Специалисты выясняют, с чем может быть связана потеря лётчиком управления самолётом. Ранее были расшифрованы бортовые самописцы, которые, как сообщается, показали на ряд технических неисправностей в случае с инцидентом в Техасе. Об их характере пока не сообщается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
01.11.2021
США приступили к блокаде России
03.02.2015
Новые цели Пентагона — часть II
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
24.07.2014
F-35 пролетел с авиашоу
04.03.2013
Южная Корея может отложить закупку американских истребителей из-за серьезных дефектов
23.11.2012
Rolls-Royce поздравляет КМП США с первыми F-35B Lightning II строевой эскадрильи
24.01.2011
Крылья коротки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 01:32
  • 40534
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии