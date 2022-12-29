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ТАСС

Южнокорейский космический аппарат Danuri вышел на орбиту Луны

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Danuri
Южнокорейский автоматический аппарат Danuri.
Источник изображения: Korea Aerospace Research Institute

По словам корейского президента Юн Сок Ёля, аппарат приступит к выполнению научно-технических заданий в 2023 году

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Южнокорейский космический аппарат KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), также именуемый Danuri, во вторник успешно закрепился на орбите естественного спутника Земли. Об этом сообщило в среду Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Непилотируемый аппарат был схвачен гравитацией Луны на рабочей орбите на расстоянии 100 км от поверхности с погрешностью 30 км. С успехом ученых, инженеров и всех причастных поздравил президент страны Юн Сок Ёль. "Danuri покинул Землю 145 дней назад и сейчас успешно вышел на орбиту Луны. Это исторический момент, который свидетельствует о высоком уровне космической науки и технологий Республики Корея, о вхождении в клуб космических держав", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Президент добавил, что аппарат приступит к выполнению научно-технических заданий в 2023 году. В частности, ему предстоит составить карты рельефа Луны для определения районов, подходящих для возможной посадки на ее поверхность. Danuri был запущен на ракете американской компании SpaceX 5 августа. 

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Россия
США
Южная Корея
Компании
SpaceX
Проекты
Луна
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