В Восточно-Китайском море завершились российско-китайские учения

"Морское взаимодействие 2022": учения кораблей РФ и Китая к югу от острова Чуджудо.

В Минобороны РФ сообщили, что во время маневров моряки обоих государств тренировались освобождать захваченное судно, отрабатывали совместные действия по поиску и спасению в акватории

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военно-морские учения России и Китая "Морское взаимодействие-2022" завершились в Восточно-Китайском море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двусторонних военно-морских учений "Морское взаимодействие-2022", которые проходили в акватории Восточно-Китайского моря", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, в ходе маневров моряки ВМФ России и ВМС Китая тренировались освобождать захваченное судно, отрабатывали совместные действия по поиску и спасению на море, также провели тренировки по связи.

Кроме того, корабли двух стран при поддержке противолодочной авиации выполнили поиск подводной лодки условного противника и залп реактивными глубинными бомбами. Также были проведены артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей надводный боевой корабль, зенитными ракетами и артиллерией поражены воздушные мишени. "Всего за период учения совместно выполнено более 10 боевых упражнений", - уточнили в военном ведомстве.

Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2022" проходили в акватории Восточно-Китайского моря в период с 21 по 27 декабря. Военно-морской флот России на учениях представлял флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный".

От ВМС НОАК в учении были задействованы эскадренные миноносцы "Цзинань" и "Баотоу", фрегаты "Биньчжоу" и "Яньчэн", корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка.