Российские и белорусские военные провели совместные учения

По данным Минобороны РФ, на одном из полигонов республики они отработали элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские и белорусские военнослужащие из состава региональной группировки войск в рамках боевого слаживания отработали совместные действия на полигоне в Белоруссии, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На одном из полигонов белорусские и российские военнослужащие в ходе совместных занятий по боевой подготовке отработали элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности", - сказали в ведомстве.

По сценарию учений союзные силы отбили захваченный противником стратегически важный объект - мост. Затем, развивая наступление из глубины, окружили и уничтожили войска неприятеля.

"Боевое слаживание отрабатывается днями, месяцами. Живем вместе, спим вместе, едим вместе. И все это приходит со временем, с опытом. Каждый уже знает, кто, что, как. По сигналу, по взгляду уже понимает, куда и как нужно действовать в данной ситуации", - приводит ведомство слова заместителя командира взвода одного из подразделений Вооруженных сил РФ с позывным "Сеня".