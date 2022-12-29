Экипажи Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности их боевой работы 28 декабря раскрыло Минобороны РФ.

Помимо уничтожения вражеской техники вертолеты Ми-35 и Ми-28 сопровождают воинские колонны, доставляют десант в точки высадки, поставляют военные грузы и оказывают авиационную поддержку подразделениям на предельно малой высоте.

«Это Ми-35М, глубоко модернизированная версия Ми-24, взял все лучшие качества предыдущей версии. Машина считается неубиваемой. Данный вертолет пришел с боевого вылета, получил повреждения (внешние и внутренние). Был осуществлен ремонт четырех пробоин и еще многочисленных повреждений, которые были устранены. Машина практически готова к новым вылетам», — рассказал бортовой техник, инженер авиационного комплекса с позывным «Номер 7».

Работа многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М на предельно малой высоте ведется для того, чтобы исключить обнаружение средствами ПВО противника. Машина летит на высоте 5–7 м. С кабрирования на скорости больше 200 км/ч вертолет способен поразить огневую точку противника.

Неуправляемые ракеты пачкой ложатся в цель. Однако после отработки задачи украинские боевики все-таки успели запустить по боевой машине ракету. Экипаж вовремя ушел на боевой маневр и избежал столкновения с ней.

Кабрирование выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят как бы по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет словно появляется из ниоткуда, пояснили в Минобороны.

Борьба с украинской авиацией важна прежде всего из-за перспективы применения ею высокоточного оружия, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин 26 декабря. Он отметил, что попытки применения самолетов и вертолетов со стороны Украины не привели ни к чему. Начиная с лета украинская авиация со своим неуправляемым оружием не добилась ничего для изменения хода боев на передовой.

20 декабря Минобороны показало, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. В ходе боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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