Роскосмос сообщил о снижении числа выявленных отказов при подготовке ракетных запусков

Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения на космодроме "Плесецк" в Архангельской области.

Этого удалось добиться благодаря автоматизированной системе информирования о состоянии техники, обзорам готовности частей ракет и комплексным проверкам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Количество отказов, выявленных в 2022 году при подготовке к запускам отечественной ракетно-космической техники (РКТ), снизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщили в Роскосмосе.

"Количество отказов, выявленных при подготовке к пускам, в текущем году меньше, чем в прошлом. В целях повышения эффективности контроля качества ракетно-космической техники на этапах ее изготовления и эксплуатации был реализован большой комплекс мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, уточнили в госкорпорации была создана автоматизированная система информирования о техническом состоянии и надежности техники, организованы комплексные проверки по вопросам обеспечения качества организаций ракетно-космической промышленности, а также проведение обзоров готовности составных частей ракет. В Роскосмосе напомнили, что изделия ракетно-космической техники не являются продуктом массового производства, поэтому количество отказов косвенно характеризует ее качество и надежность, и не может рассматриваться в качестве определяющего показателя.

"Количество отказов, выявляемых при подготовке и проведении пусков, в большей степени характеризует качество системы технического диагностирования изделий перед пуском. Чем больше отказов выявлено при подготовке, тем выше качество контроля, тем меньше вероятность возникновения отказа изделия в полете", - заключили в Роскосмосе.