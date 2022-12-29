В Италии заявили, что поставки вооружений Украине не должны влиять на их запасы у страны

При этом министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки оружия Киеву должны осуществляться без истощения собственных запасов.

"Украина уже несколько месяцев просит поддержки для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты <...>. Если будет возможность, мы, конечно, поможем им защитить себя", - сказал министр в опубликованном в среду интервью газете Il Messaggero, отметив, что власти еще не начинали составлять новый (шестой) декрет об отправке военной помощи Киеву.

"Ракеты не продаются в супермаркете, это сложные системы, для производства которых требуется длительное время, - продолжил Крозетто. - Поэтому если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве".

Глава оборонного ведомства выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине. "Мы должны выстраивать диалог и серьезно относиться к любым возможностям. Мы должны говорить со всеми действующими лицами. И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной", - сказал министр.

13 декабря Крозетто сообщал, что в новый пакет итальянской военной помощи Киеву войдут оборонительное вооружение, включая системы ПВО, и генераторы. При этом ранее глава Минобороны, выступая в парламенте, заявил, что поставки прекратятся с началом мирных переговоров.

В марте парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. До сих пор были сформированы пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен.