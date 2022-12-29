Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ добавила, что не знает, как закончится конфликт

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) во вторник сообщила, что вопроса о ее вероятном участии в урегулировании украинского кризиса "не стоит".

"Такого вопроса не стоит", - сказала она в интервью еженедельнику Sette. Меркель добавила, что не знает, как закончится конфликт на Украине. "Когда-нибудь закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров, - сказала экс-канцлер. - Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами. Я не хочу больше ничего добавлять".

Комментируя политику, которую она проводила в отношении России и Украины, Меркель отметила, что "в то время принимала решения, следуя логике, которая до сих пор" ей кажется разумной. "Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что не получилось, не означает, что было неправильно попытаться", - сказала она.

Ранее в декабре в интервью германской газете Die Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.

Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими.