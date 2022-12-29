Бронетехника на шасси танка Leopard 1 появилась у украинских неонацистов

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Боевики украинских вооруженных формирований продемонстрировали погрузку на трал танкового мостоукладчика Biber, одного из поступивших из Германии. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Причем, грузится гусеничная машина без моста, возможно, его уже где-то установили. Чтобы этот иностранный "подарок" не пострадал от огня артиллерии и дронов-камикадзе Российской армии, его в спешном порядке эвакуируют в тыл.

Всего ВСУ получили шестнадцать единиц такой инженерной техники, которая давно уже не считается современной, так как серийное производство было организовано 27 лет назад.

Масса такого мостоукладчика превышает 45000 кг. По сути, перед нами танк Leopard I, на котором вместо 10-тонной башни со 105-мм нарезным орудием L7A3 установлен мост, позволяющий преодолевать рвы, водные преграды шириной 21 м, и грузоподъемностью 50000 кг.

Мощность двигателя - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. Максимальная толщина брони корпуса - около 70 мм. Экипаж - два человека.

В настоящее время в бундесвере эксплуатируются 70-тонные мостокладчики Leguan, созданные на платформах более современных танков Leopard 2.

Кроме Biber, ВСУ получили также бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 (BpZ 2) и зенитные самоходные установки Gepard. Поэтому, по мнению военных экспертов, со временем не исключены и поставки самих танков Leopard 1.