Войти
Вестник Мордовии

Бронетехника на шасси танка Leopard 1 появилась у украинских неонацистов

91
0
0

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Боевики украинских вооруженных формирований продемонстрировали погрузку на трал танкового мостоукладчика Biber, одного из поступивших из Германии. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Причем, грузится гусеничная машина без моста, возможно, его уже где-то установили. Чтобы этот иностранный "подарок" не пострадал от огня артиллерии и дронов-камикадзе Российской армии, его в спешном порядке эвакуируют в тыл.

Всего ВСУ получили шестнадцать единиц такой инженерной техники, которая давно уже не считается современной, так как серийное производство было организовано 27 лет назад.

Масса такого мостоукладчика превышает 45000 кг. По сути, перед нами танк Leopard I, на котором вместо 10-тонной башни со 105-мм нарезным орудием L7A3 установлен мост, позволяющий преодолевать рвы, водные преграды шириной 21 м, и грузоподъемностью 50000 кг.

Мощность двигателя - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. Максимальная толщина брони корпуса - около 70 мм. Экипаж - два человека.

В настоящее время в бундесвере эксплуатируются 70-тонные мостокладчики Leguan, созданные на платформах более современных танков Leopard 2.

Кроме Biber, ВСУ получили также бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 (BpZ 2) и зенитные самоходные установки Gepard. Поэтому, по мнению военных экспертов, со временем не исключены и поставки самих танков Leopard 1.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Похожие новости
28.12.2022
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
07.06.2016
PL-01 против «Арматы»: новый танковый пшик Польши
20.02.2014
Смена гардероба (южноамериканские программы модернизации наземной техники)
03.07.2013
Танки сил самообороны
15.08.2012
Символ боевой мощи
09.07.2010
Минобороны Аргентины намерено модернизировать парк ОБТ TAM
16.09.2009
Венесуэла закупит в России партию вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 01:32
  • 40534
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии