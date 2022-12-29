Эксперт: Россия не проявляет признаков слабости вопреки надеждам Запада

Полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос отметила, что власти РФ стремились к тому, чтобы санкции не оказывали влияние на положение населения

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Россия не демонстрирует признаков ослабления или изоляции вопреки надеждам Запада. Такое мнение высказала директор парижского аналитического центра Geopragma, полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос в полной версии интервью декабрьскому ежемесячному изданию Courrier des Strateges.

"Я не вижу признаков ослабления России, - сказала она. - Было много пакетов санкций, которые стали применять еще в 2014 году. Российские власти стремились к тому, чтобы санкции не сказывались на положении населения".

"Россия сегодня не изолирована, вопреки тому, на что надеялись в западных странах", - констатировала Галактерос. В то же время Запад, по ее словам, "сталкивается с консолидацией стран, которые хотят, чтобы он перестал воспринимать себя в качестве мирового гегемона".

Антиславизм украинских властей

Глава парижского аналитического центра отметила, что "на Западе уже давно пытаются завлечь Украину в свой лагерь, привязать ее к ЕС и НАТО". Первая "оранжевая революция", напомнила она, произошла в Киеве еще в 2004 году. "Россия долгое время объясняла, что размещение на территории Украины баз, ракет, угрожающих ее безопасности, недопустимо", - подчеркнула Галактерос.

По ее мнению, "Россия начала специальную военную операцию на Украину, поскольку иначе украинские силы, которые вели окопную войну против республик Донбасса, перешли бы в наступление и вновь атаковали самопровозглашенные республики". "Москве тогда пришлось бы реагировать на эту ситуацию вместо того, чтобы ее предвосхищать", - полагает Галактерос.

"Украина планировала наступление на Донбасс, - указала аналитик. - За три месяца до операции украинские бомбардировки региона возобновились, перемещались украинские войска, шла подготовка к военной акции Киева против русскоязычного Донбасса, потому что в основе этого лежит антиславизм". "Отнюдь не случайно говорят об "укронацистах", имея в виду не только исторические связи с нацистским режимом, бандеровцами", - отметила Галактерос.

В целях демилитаризации

Она подчеркнула, что "цель России состоит в демилитаризации Украины". "В России надеются, что однажды украинцы поймут, что ими управляет клика, которая совершенно безразлична к их интересам и осуществляет самоубийственный курс, жертвами которого становится население Украины", - отметила руководитель центра. Кроме того, как указала она, "уже 20 лет разрушались механизмы безопасности в Европе, договоренности по ракетам средней дальности, по обычным вооружениям". "Эти механизмы надо восстанавливать", - заявила эксперт.

Галактерос отметила, что "США хотят установить контроль над Европой, оправдать свои действия в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане". "Но есть и другой мир - это Индия, Турция, Иран, страны Африки, Латинской Америки. Этот мир стремится к созданию своей валютной системы, учреждает свои структуры", - подчеркнула она. В Вашингтоне, по ее словам, "это осознают и поэтому хотят возродить контроль над вассалами в Европе". "После холодной войны мало кто хотел оставаться под американским игом. Для многих людей трудно понять, что Евросоюз - порождение американской стратегии. Но сейчас мы видим, что на фоне украинского конфликта происходит в энергетическом плане с запрограммированным ослаблением Европы и подчинением ее американскому диктату", - заметила Галактерос.

Под властью НАТО

"Нас уверяют , что все это вина России. Но не Россия взрывала газопроводы "Северный поток". Это невозможно. Есть люди, которые, однако, в это верят, равно как есть те, кто верит, будто Россия сама обстреливает Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС)", - отметила аналитик. "Владимир Зеленский пытался выдать украинскую ракету, упавшую в Польше, за русскую, но американцы на это не пошли и велели ему успокоиться". "Когда марионетка выходит из-под контроля, это всегда опасно", - заметила она.

США, по ее мнению, "пытаются держать Европу в повиновении, но санкции в большей мере затрагивают сами европейские страны". "Мы жертвы, так как мы будем жить плохо", - сказала она. "Что будет с Европой после завершения конфликта? Перестав быть геополитической силой, она оказалась под властью НАТО", - считает Галактерос. По ее словам, "в силу географии Украина должна быть нейтральной". "Максималистская позиция Зеленского совершенно нереалистична", - подчеркнула она.

Парижская конференция по безопасности

Франция, полагает Галактерос, "может быть полезна миру только, если не станет кому-либо подчиняться". "Надо помнить, что мы живем в мультиполярном, но одновременно и многорегиональном мире, где у альянсов меняющаяся геометрия", - заметила она. По ее словам, "следует быть прагматичными и не учить других морали, поскольку это уже никто не воспринимает". "Важно помнить, что Франция независимая страна, которая руководствуется интересами своего народа, собственными ценностями", - указала Галактерос.

По ее мнению, "Париж должен созвать конференцию по безопасности в Европе". В ее работе, как считает аналитик, должны участвовать все, кто выскажет такое желание. "Мы многое можем, но наша проблема - это отсутствие коллективного честолюбия. Важно сознавать, что мир велик", - отметила Галактерос.