dikGAZETE: народные восстания в Европе — следствие победы России над Западом в 2022 году

Путин не дал Западу "хозяйничать" в мире, пишет dikGAZETE. Начав спецоперацию, он защитил народ Донбасса, который годами подвергался массовым убийствам и жестоким репрессиям. США, ЕС и Украина не смогли нанести ущерб России: санкции негативно отразились на них самих, а передового вооружения оказалось недостаточно, чтобы победить.

Эрхан Алтыпармак

После продолжительной войны, которую НАТО, США и другие западные страны вели против Советского Союза, он все же развалился из-за внутренних проблем с центральным управлением.

После провозглашения Россией Содружества независимых государств Америка, которая была единоличным правителем мира, нисколько не успокоилась. Создавая новые кризисы на Дальнем и Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Африке и Латинской Америке, США сначала добивались ослабления многих стран, а затем с помощью войн брали их под свой контроль.

В первое время слабое положение России, находившейся еще в процессе восстановления, позволило Соединенным Штатам хозяйничать в мире. Однако в начале нового тысячелетия русские с многовековой государственной традицией поразительным образом стали собираться с силами.

После того как Владимир Путин возглавил Россию, стабильность на ее пространстве была восстановлена.

В то время как западные страны во главе с США были заняты созданием воображаемого врага, восстановление России за короткое время сработало в их интересах.

Западные государства продолжали проводить политику с ложью о том, что русские будут представлять угрозу для всего мира.

Многие страны Восточной Европы были включены в состав Европейского союза и НАТО. Против некоторых государств Ближнего Востока были начаты войны, их лидеры — убиты.

В Африке вспыхнули войны между странами и племенами, безопасность была подорвана.

Чтобы помешать Китаю, стремившемуся к большому экономическому прорыву, провокационную политику стали проводить на Дальнем Востоке.

В Латинской Америке совершались покушения на всенародно избранных лидеров или усилиями спецслужб устраивались так называемые "народные восстания".

То же происходило и на Кавказе в целях дестабилизации.

Даже у Путина, который в первое время проявлял мягкость по отношению к агрессивным западным странам и был открыт для диалога, не осталось терпения. С 2007 года Путин тоже начал открытое и крупное противостояние с Западом, который так и не отказался от цели уничтожить Россию.

Новой стратегией Путина стало укрепление российской армии, производство новых ракет с ядерными боеголовками, разработка баллистических ракет и других военных воздушных и наземных средств для установления баланса в мире.

В войне, начавшейся между окрепшей Россией и безумным Западом, Европа и США открывали биологические лаборатории в разных государствах и предпринимали другие страшные шаги, угрожающие миру, тогда как Россия всегда продолжала укреплять собственную оборону.

Отныне последним оплотом для России стала Украина.

Россия, укрепляя границы против приближавшихся к ее рубежам США и НАТО, увидела украинскую угрозу слишком поздно.

На действия, которые на протяжении длительного времени предпринимались киевскими режимами в отношении жителей Донбасса, Россия всегда реагировала по дипломатическим каналам.

Киев в том числе при поддержке западных разведывательных групп разжигал национализм и менял социальную структуру. За короткое время была создана страна, которая могла представлять угрозу для России.

После 2014 года жители Донбасса подвергались массовым убийствам и жестоким репрессиям. Однако 24 февраля 2022 года Россия приняла меры.

И, как я уже сказал, даже опоздала.

По поручению президента России Владимира Путина российская армия начала специальную военную операцию в Донбассе. Западные страны напрямую поддержали Киев, превратив локальные операции в фактическую конфронтацию.

Вооружения, поставляемые киевскому режиму, экономическая поддержка, санкции против России и усилия по распространению дезинформации через западные медиагруппы показали, что западные страны де-факто стали стороной этого конфликта.

Тем не менее теракты киевского режима, попытки западных стран изолировать российский народ, экономические санкции, оружие, направляемое Киеву для нападения на российские территории, не смогли достичь цели.

Россия и в 2022 году сумела выстоять против западных стран. Однако есть еще один важный факт: стратегии США и ЕС дали обратный эффект.

Политические кризисы, экономические проблемы и народные восстания против правительств в Европе — следствие победы, одержанной Россией над западными странами, в 2022 году.

Представить, что произойдет в следующем году, сейчас трудно. Однако я не думаю, что Россия, имеющая многовековую государственную традицию, в новом году проиграет империалистически настроенному государству, история которого насчитывает всего 250 лет.

Надеюсь, что в 2023 году западные страны тоже будут действовать с учетом этих фактов.