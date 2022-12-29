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ТАСС

Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при федеральных вузах

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

В частности, они появятся в Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской и Липецкой областях

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, военные учебные центры будут открыты при госуниверситетах в 13 областях - Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках - Мордовии, Чечне и Марий Эл.

Так, они появятся в Астраханском госуниверситете им. В. Н. Татищева, Вятском ГАТУ, Дальневосточном ГАУ, Ижевском ГТУ им. М. Т. Калашникова, Липецком ГТУ, Мордовском госуниверситете им. Н. П. Огарева, Новгородском ГУ им. Ярослава Мудрого, Орловском госуниверситете им. И. С. Тургенева, Волгатехе (ПГТУ), ПсковГУ, СахГУ, СмолГУ, ТюмГУ, Череповецком госуниверситете, Чеченском госуниверситете имени А. А. Кадырова и Ярославском ГТУ.

До 2019 года в вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения. В начале 2019 года их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых 16 военных учебных центров общее число таких структур при вузах РФ выросло до 120. 

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