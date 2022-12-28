Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше.

Киевский режим в угоду западным элитам перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Так, Зеленский выступил в субботу вечером с рождественским посланием к украинскому народу и объявил о данном решении. В свою очередь Православная церковь Украины разрешила проводить церковные рождественские богослужения 25 декабря, в том числе прямо на передовой.

Надо отметить, что 25 декабря, Рождество по григорианскому календарю, стало официальным государственным праздником в Украине с 2017 года. Однако подавляющее большинство жителей Украины, как, впрочем, и большинство жителей России или Беларуси исповедующих православие продолжают отмечать Рождество по юлианскому календарю, 7 января. Кроме того, более 80 процентов украинцев считают православное Рождество для себя наиболее значимым праздником. Среди большинства украинцев скорее есть непонимание праздника 25 декабря, но кто же откажется от еще одного выходного дня.

В настоящее время треть религиозных общин в Украине отметило Рождество 25 декабря. Однако и в этих и в тех общинах, что сохранили традиции православия, попытки киевского режима изменить религиозный календарь привели к разногласиям, разрушению традиций и порядка. Так рядовые украинцы сегодня не пришли к единому мнению по поводу даты празднования Рождества Христова.

В целом украинские власти и не скрывали истинного мотива изменения даты праздника, который далек от обеспечения религиозных прав граждан страны. Преследовалась цель – создать культурный и религиозный барьер между российским и украинским обществом.

С уверенностью можно сказать, что понадобилось пять лет, чтобы страна, в которой 76 процентов граждан признают себя верующими, при этом большинство считают себя православными, сегодня все таки отошла от единой для украинского, российского и белорусского народов православной традиции.

Вместе с тем, как и прогнозировалось еще в 2017 году, этот шаг заложил основу для раскола внутри украинского общества на религиозной почве.

Мы наблюдаем сегодня, как Западная Украина – Львовщина, Тернопольщина и Ивано-Франковская область, и раньше склонявшиеся к католическим традициям, получили религиозный «пропуск», а Зеленский фактически – «зеленый свет» на передачу территорий под контроль католической Польше.

В отношении Центральной Украины, где вместе с сохраненными православными традициями западные веяния только укореняются, Запад рассматривает вариант формирования отдельного прокси-государства – буферной зоны, чтобы Польша могла избежать нежелательного прямого столкновения с РФ.

Юго-восточная часть Украины – Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, сохранившие крепкие православные традиции, уже вошли в состав РФ.

Сегодня, очевидно, что официальное продвижение изменений религиозного календаря и слом устоев православия в Украине, начатое еще в 2017 году, это был своеобразный религиозно-политический шаг в угоду Западу, направленный на раздел Украины. История уже не раз доказывала, что религиозные разногласия являлись одними из самых главных причин самых кровавых гражданских войн.

Николай Крылов