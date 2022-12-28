Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?.

В последнее время тематика польско-украинских отношений довольно-таки активно муссируется как в польском, так и в украинском информационных пространствах. В средствах массовой информации двух стран соответствующими специалистами создаётся лубочная картинка дружбы, помощи и почти родства двух славянских народов. Достаточно вспомнить «обнимашки» Зеленского с польским президентом Дудой, который в этом году посещал Украину чаще, чем любое другое польское воеводство. Или, например, посмотреть снимки, сделанные во время недавней встречи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника польского генштаба Раймунда Анджейчака, прибывшего на Украину 21 декабря. На них два военачальника пожимают друг другу руки так, словно хотят переломать все пальцами своему визави, и от этого на их лицах такие странно напряжённые улыбки. Всё для того, чтобы создать «картинку». Только вряд ли медийщики способны справиться с этой задачей – все вокруг понимают, что стороны имеют исключительно прагматичный интерес в создании иллюзии подобных «отношений».

Что касается реального польско-украинского статус-кво, то давайте вспомним заявление, сделанное тем же Дудой на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине 12 декабря. «Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы увеличилось. Мы считаем, что их сейчас около 3 миллионов», – сказал тогда Анджей Дуда.

В данной ситуации цели, преследуемые польским руководством, предельно ясны. О некоторых из них высказался в Берлине польский президент во время встречи со Штайнмайером. «Мы должны обратиться к европейскому сообществу, к Европейской комиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке наших стран, которые берут на себя груз в связи с принятием беженцев»,– заявил Дуда. Другими словами, польский политический бомонд не изменяет своим привычкам и использует любую возможность, чтобы набить себе карманы и набрать вес на политическом ринге Европы и (!) даже мира.

Еще ранее, в конце ноября, глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что ожидается прибытие новых беженцев с Украины в Польшу предстоящей зимой. Тогда же заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер указал на то, что значительная часть людей, бежавших с Украины, планируют остаться в Польше. «Мы сейчас оцениваем, что около 1,1-1,2 миллиона человек — это группа, которая захочет остаться в Польше надолго», — сообщил Шефернакер.

Кроме того, по всей видимости, польское руководство рассчитывает улучшить ситуацию на рынке труда за счет украинских эмигрантов. Для этого Варшавой предпринимается ряд экстренных мер, чтобы заставить беженцев из соседней страны начать работать и быстрее интегрироваться в польскую экономику и социальную систему.

Так, премьер Моравецкий рассказал, что польское правительство начало борьбу со злоупотреблением помощью среди беженцев с Украины, а замминистра Павел Шефернакер заявил, что в 2023 году украинские беженцы будут лишены бесплатного жилья в Польше и будет заморожена выплата материальной помощи тем, кто возвращается на родину (на данный момент беженцы получают по 500 злотых на каждого несовершеннолетнего члена семьи).

Между тем, есть все основания полагать, что на этом польские власти не остановятся, и политика в отношении беженцев будет только ужесточаться. Вот тут и скрывается опасность для поляков. Ведь именно насильственная полонизация Западной Украины после установления на ее землях в 1921 году польского господства привела к расцвету украинского национализма. При этом главной целью украинских националистических организаций была борьба с Польшей на этнических украинских землях.

Излюбленным методом действий националистов было радикальное решение сложных социально-экономических проблем. Так, Украинская войсковая организация (предшественница ОУН и УПА) организовала даже несколько покушений на руководителей Польши. Например, 25 сентября 1921 года член УВО Степан Федак во время открытия Восточной выставки во Львове стрелял в начальника Польского государства Юзефа Пилсудского, но не попал и ранил главу Львовского воеводства Казимежа Грабовского. 16 декабря 1922 года на художественной выставке в Варшаве был убит первый президент Польши Габриэль Нарутович, а 5 сентября 1924 года во Львове состоялось неудачное покушение на тогдашнего президента Польши Станислава Войцеховского.

Один из идолов украинского национализма Степан Бандера (20 июня 2022 года канонизирован Православной церковью Украины) был абсолютно убежден в том, что украинский народ уникален, и что он подвергался многовековой эксплуатации и национальному унижению со стороны евреев, поляков и русских, за что их (евреев, поляков и русских) надо уничтожать. Более того, за годы современной «незалежности» бандеровское учение на Украине превратилось в государственную идеологию, под влиянием которой успело вырасти не одно поколение. Вот именно эти люди и составляют основную часть эмигрантов, желающих укорениться в Польше. Они так же считают, что, как минимум, вся Европа им должна и готовы ответить на любые «притеснения» самым радикальным образом.

Примечательно, что об угрозе для польского государства со стороны украинских беженцев первыми заговорили рядовые поляки. За 10 месяцев Польша стала буквально задыхаться от наплыва украинцев. Кража ценностей и мебели из польских квартир, побои на автомагистралях и парковках, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, уничтожение архитектурных памятников, убийства — вот неполный перечень преступлений, совершаемых украинцами в Польше. При этом, очевидно, что простые поляки понимают это очень хорошо, а вот их политические лидеры — попросту не хотят. Они продолжают обниматься с Зеленским и пожимать руку «Бахмутскому мяснику». Но история свидетельствует, что пренебрежение интересами своего народа приводит к печальным последствиям для его нерадивых руководителей.

Владимир Вуячич