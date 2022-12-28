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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Расширены меры поддержки станкоинструментальной промышленности

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Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности.
Источник изображения: metalinfo.ru

Правительством принято решение поддержать производителей отдельных видов станкоинструментальной продукции. Покупатели станков из числа госкомпаний и госорганизаций должны будут авансировать поставки в объёме не менее 80% стоимости заказа. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Речь идёт о 10 видах продукции. Это в том числе станки для обработки металла лазером, обрабатывающие центры, станки для обработки камня и дерева, а также токарные, расточные и фрезерные металлорежущие станки.

Решение позволит ускорить процесс наращивания производственных мощностей предприятиями станкоинструментальной промышленности и нарастить объёмы выпускаемой ими продукции.

Ранее Правительство расширило программу субсидирования станкоинструментальной промышленности. В неё были включены производители промышленных роботов и робототехнических устройств, предоставляющие покупателям скидку на свою продукцию. Доступ к господдержке у таких предприятий появится уже в 2023 году.

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