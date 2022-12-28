Премьер Италии пригласила Зеленского в Рим

Джорджа Мелони также выразила поддержку любой инициативе по достижению "справедливого мира" на Украине

РИМ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим, а также подтвердила свое намерение посетить Киев. Как сообщила во вторник пресс-служба председателя Совмина Италии, Мелони выразила поддержку любой инициативе по достижению "справедливого мира" на Украине.

"Мелони в ходе телефонного разговора с украинским лидером выразила полную поддержку Киеву в политическом, военном, экономическом и гуманитарном планах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущей реконструкции страны", - говорится в сообщении.

Как напоминается, предыдущий телефонный контакт Мелони и Зеленского состоялся 28 октября, вскоре после начала работы нового правительства Италии, сформированного на основе результатов парламентских выборов 25 сентября.

Ранее Мелони объявляла, что намерена посетить Киев в первые месяцы 2023 года.