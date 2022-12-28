В Румынии сообщили, что Минэкономики страны не поставляет вооружений на Украину

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что США и их союзники наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера, в поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят Великобритания, Польша, Румыния и Соединенные Штаты

БУХАРЕСТ, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство экономики Румынии не имеет контрактов на поставку вооружений с украинскими компаниями или властями. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Крайове глава этого ведомства Флорин Спэтару, отвечая на вопросы журналистов.

"Это утверждения официальных лиц, о которых мне неизвестно, - приводит его слова агентство Agerpres. - Могу сказать, что в Минэкономики неизвестно о прямых контрактах между румынскими компаниями и украинскими компаниями или властями. Эти утверждения, связанные с потенциальными поставками этих изделий, с моей точки зрения, не имеют соответствующего основания. В Минэкономики мы не имеем в настоящее время действующих контрактов на оборудование или боеприпасы, произведенные в Румынии".

Как заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге 22 декабря перед военными атташе иностранных государств, США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера, в поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят Великобритания, Польша, Румыния и США. Он добавил, что совокупная зарубежная финансовая помощь составила почти $100 млрд.