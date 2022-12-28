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Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX выведет на орбиту израильский разведывательный спутник

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: © USA TODAY NETWORK via Reuters Connect

Вашингтон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в пятницу должна стартовать на орбиту с израильским спутником дистанционного зондирования Земли EROS-C3, сообщает специализированный сайт Next Spaceflight.

Запуск аппарата израильской компании ImageSat International (ISI) планируется осуществить со стартового комплекса 4Е на базе Ванденберг американских Космических сил в Калифорнии в 01:58 по времени Восточного побережья США (в 09:58 мск).

Он предназначен для получения изображений с разрешением в 30 см в панхроматическом режиме и разрешением в 60 см в мультиспектральном режиме с полосой обзора примерно 12,5 км.

"EROS-C - это современный спутник наблюдения Земли, представляющий изображения сверхвысокого разрешения. Он предназначен для решения самых сложных оперативных задач, с которыми в настоящее время сталкиваются оборонные и разведывательные организации", - отмечают в израильской компании ISI.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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