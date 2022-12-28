При возвращении на позиции БПЛА зачастую выдают местоположение операторов и целых подразделений

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В зоне боевых действий возвращающийся на позиции, с которых он был запущен, БПЛА нередко выдает противнику точное местоположение своего расчета.

При возвращении на исходные позиции дроны нередко помогают противнику вскрывать позиции своих операторов. Аэроразведка может засечь вражеский БПЛА и прослеживать траекторию его полета до самого места посадки.

После того, как позиция операторов коптера оказывается вскрытой, по ней незамедлительно наносится артиллерийский удар. Слаженная работа аэроразведчиков и артиллеристов дают впечатляющие показатели эффективности.

На днях наши бойцы именно после отслеживания всего маршрута полёта дрона противника нанесли артиллерийский удар по позиции оператора, нанеся огневое поражение подразделению ВСУ.

Но нужно понимать, что это, как говорится, обоюдоострое оружие. Возвращение беспилотников может вскрывать и наши позиции, что необходимо учитывать при подготовке операторов.

Перед командованием ВС РФ стоит задача объединения стоящих на вооружении разведывательных и ударно-разведывательных БПЛА в единую интегрированную сеть, в рамках которой полученная информация будет передаваться не только непосредственно операторам, но и в командный пункт. Туда же будет передаваться информация, полученная со спутников. Все данные предполагается обрабатывать в электронном виде, после чего передавать на обновляемую в режиме реального времени карту.

Таким образом командование сможет оперативно оценивать ситуацию на поле боя и принимать решения об атаке или укреплении обороны в местах, где существует возможность либо необходимость для таких действий.