"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов

Глава "Калашникова" Лушников: в 2023 году концерн нарастит выпуск тактических дронов

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2023 году сделает особый упор на выпуск тактических дронов, сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью телеканалу "Россия 24".

"Развиваем линейку беспилотных летательных аппаратов – это принципиально важно в нынешних условиях. Это беспилотники тактического звена, т.е. все, что запускается не с аэродромов – это наша ниша, мы там работаем и развиваемся", - сообщил он.

Лушников напомнил, что концерн выпускает сейчас разведывательные и ударные коптеры, а также ударные барражирующие боеприпасы.

"Все эти продукты в этом году показали себя очень хорошо. Конечно, мы будем наращивать выпуск и разрабатывать новые", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "Калашников" поставляет войскам в зоне спецоперации помимо ударных барражирующих боеприпасов семейства "Изделие 51/Изделие 52" (ранее известный как "Ланцет"), также и тактические коптеры, оперативно разработанные методом обратного инжиниринга с применением комплектующих из стран Азии.