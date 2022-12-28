"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов

Глава "Калашникова" Лушников: в 2023 году концерн нарастит выпуск тактических дронов
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2023 году сделает особый упор на выпуск тактических дронов, сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью телеканалу "Россия 24".
Лушников напомнил, что концерн выпускает сейчас разведывательные и ударные коптеры, а также ударные барражирующие боеприпасы.
"Все эти продукты в этом году показали себя очень хорошо. Конечно, мы будем наращивать выпуск и разрабатывать новые", - добавил он.
Ранее сообщалось, что "Калашников" поставляет войскам в зоне спецоперации помимо ударных барражирующих боеприпасов семейства "Изделие 51/Изделие 52" (ранее известный как "Ланцет"), также и тактические коптеры, оперативно разработанные методом обратного инжиниринга с применением комплектующих из стран Азии.