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ТАСС

В "Калашникове" заявили, что винтовка Чукавина демонстрирует кучность на уровне СВ-98

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Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308).
Источник изображения: © Алексей Никольск

Президент концерна Алан Лушников сообщил, что у СВЧ улучшены эргономика, приклад, добавлена возможность крепления прибора малошумной стрельбы, также винтовка успешно прошла апробацию

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) демонстрирует показатель кучности на уровне винтовки старшей линейки СВ-98. Об этом сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Это очень хорошая винтовка. Принципиально нового качества. <...> Она позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии до километра, а предыдущая версия - СВД (снайперская винтовка Драгунова - прим. ТАСС) - до 800 м. И параметры кучности у нее, конечно, существенно лучше, чем у СВД. Это уже на уровне старшей снайперской линейки: у нас еще есть такой продукт, в небольшом количестве выпускается, - СВ-98", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Лушников отметил, что у СВЧ улучшены эргономика, приклад, добавлена возможность крепления прибора малошумной стрельбы, также винтовка успешно прошла апробацию.

Ранее президент "Калашникова" сообщил о том, что СВЧ уже поставляется в зону проведения спецоперации на Украине. Эта полуавтоматическая снайперская винтовка разработана под два типа патронов - 7,62x54 мм и 7,62x51 мм (.308 Win). В калибре 7,62х54 мм она совместима с магазинами от СВД, которую предназначена заменить. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
СВ-98
СВД
Система поражения "Ратник"
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