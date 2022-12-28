В "Калашникове" заявили, что винтовка Чукавина демонстрирует кучность на уровне СВ-98

Президент концерна Алан Лушников сообщил, что у СВЧ улучшены эргономика, приклад, добавлена возможность крепления прибора малошумной стрельбы, также винтовка успешно прошла апробацию

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) демонстрирует показатель кучности на уровне винтовки старшей линейки СВ-98. Об этом сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Это очень хорошая винтовка. Принципиально нового качества. <...> Она позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии до километра, а предыдущая версия - СВД (снайперская винтовка Драгунова - прим. ТАСС) - до 800 м. И параметры кучности у нее, конечно, существенно лучше, чем у СВД. Это уже на уровне старшей снайперской линейки: у нас еще есть такой продукт, в небольшом количестве выпускается, - СВ-98", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Лушников отметил, что у СВЧ улучшены эргономика, приклад, добавлена возможность крепления прибора малошумной стрельбы, также винтовка успешно прошла апробацию.

Ранее президент "Калашникова" сообщил о том, что СВЧ уже поставляется в зону проведения спецоперации на Украине. Эта полуавтоматическая снайперская винтовка разработана под два типа патронов - 7,62x54 мм и 7,62x51 мм (.308 Win). В калибре 7,62х54 мм она совместима с магазинами от СВД, которую предназначена заменить.