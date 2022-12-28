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Известия.ru

Москва пообещала исполнить обязательства перед всеми странами по поставкам вооружения

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Россия исполнит все обязательства перед своими партнерами по поставкам вооружения, несмотря на инсинуации со стороны США. Об этом 27 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ, в настоящее время наблюдается повышенная активность американских правительственных эмиссаров, которые оказывают неприкрытое давление на руководство некоторых стран с целью прекращения эксплуатации авиационной техники российского производства и передачи ее Киеву.

При этом, по ее словам, в качестве основного аргумента используются инсинуации о якобы неспособности РФ обеспечить качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запчастей, необходимых для ремонта.

«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам», — написала Захарова.

Она признала, что в редких случаях действительно происходили задержки с поставкой российской продукции, однако они являлись следствием санкционных угроз Запада международным транспортным компаниям, сотрудничающим с РФ.

«Налицо еще один бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны США и их союзников. Вытесняя российскую технику с иностранных рынков, американцы одновременно навязывают нашим партнерам свои образцы, отстаивая таким образом в первую очередь интересы собственного ВПК», — подытожила представить российского МИДа.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России, отметил исключительную надежность и эффективность российской военной техники. Он также сообщил, что поставки наиболее востребованного вооружения для войск в спецоперации ускорят.

2 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.


20 сентября Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

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Персоны
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Шойгу Сергей
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