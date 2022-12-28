В концерне «Калашников» сообщили о наращивании производства по всей номенклатуре

Концерн «Калашников» наращивает производство по всей номенклатуре. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил президент группы компаний Алан Лушников в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что концерн в полном объеме выполнил гособоронзаказ.

Кроме того, «Калашников» в 2023 году будет разрабатывать новые беспилотники и наращивать выпуск дронов.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ по линии концерна «Калашников» в наступающем 2023 году будет существенно увеличен.

2 ноября Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотников в российские войска.