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Известия.ru

В концерне «Калашников» сообщили о наращивании производства по всей номенклатуре

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Концерн «Калашников» наращивает производство по всей номенклатуре. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил президент группы компаний Алан Лушников в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что концерн в полном объеме выполнил гособоронзаказ.

Кроме того, «Калашников» в 2023 году будет разрабатывать новые беспилотники и наращивать выпуск дронов.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ по линии концерна «Калашников» в наступающем 2023 году будет существенно увеличен.

2 ноября Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотников в российские войска.

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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