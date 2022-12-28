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ТАСС

Решение по возможному изменению программы МКС из-за поврежденного "Союза" примут в январе

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«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA
«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA.
Источник изображения: NASA TV

Также на основе выводов рабочих групп комиссия будет принимать организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Решение по работе экипажа МКС, наземных специалистов и возможному изменению программы полета станции примут в начале года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Роскосмоса.

"В январе 2023 года на основе выводов рабочих групп комиссия будет принимать организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции", - отметили в Роскосмосе.

Рабочие группы установили, что пробой радиатора системы терморегулирования космического корабля "Союз МС-22" произошел из-за внешнего механического повреждения. 

27 декабря в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялось совещание, на котором обсудили ситуацию с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на Международной космической станции. "Были заслушаны выводы двух рабочих групп, сформированных для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения", - говорится в сообщении.

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен. 16 декабря был проведен ряд тестов систем корабля, в том числе проверка его системы управления движением с кратковременным включением двигателей причаливания и ориентации. Тесты показали, что других неисправностей нет.

18 декабря с помощью камер станционного дистанционного манипулятора была изучена внешняя поверхность "Союза". Анализ поступивших на Землю данных позволил обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. По предварительным данным, повреждение могло быть в том числе вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля. 

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